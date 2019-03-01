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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıeroğlu: 'Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgisi var' - KAHRAMANMARAŞ

Sarıeroğlu: 'Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgisi var' - KAHRAMANMARAŞ

Sarıeroğlu: " Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgisi var" - KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun gezisinden detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğu'nun açıklamalarıKAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş halkının ve esnafının büyük sevgisinin olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Buluşması" programının ardından tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ederek esnafla görüştü, taleplerini dinledi.Bakırcılar Çarşı'nı da ziyaret eden Sarıeroğlu'na bir esnaf şifreli sandık hediye etti.Çarşı ziyaretini sürdüren Sarıeroğlu, bir iş yerinde tezgaha oturup bakır kazanı çekiçle döverek şekil verdi.Sarıeroğlu ve beraberindekiler, Dulkadiroğlu Belediyesince yapılan Tematik Mutfak Müzesi'ni ziyaret etti.Müze ziyaretinin ardından Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 'ta bugün büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi Kapalı Çarşı ziyaretinde, bütün iş yerlerinden ilgi ve alakayla karşılandıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımızın AK Parti'ye olan güvenlerini gördük. Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgisi var. Bunu iş yerlerine girdiğimiz bütün esnaf kardeşlerimiz tekrar etti. İnşallah bizler de Kahramanmaraş 'ın bu ilgisine layık olacağız. Gönül belediyeciliğini Kahramanmaraş 'ta uzun yıllardır zaten AK Parti belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde gönül belediyeciliğini Kahramanmaraş ımızda daha aktif, etkin ve güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız."Sarıeroğlu'na AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici eşlik etti.

Allah 

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