Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Somut ve iddialı hedefler koyduk' - ÇANKIRI Haberi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Somut ve iddialı hedefler koyduk" - ÇANKIRI - Çerkeş OSB toplu açılış töreni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıÇANKIRI (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katıldı. (1)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."
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