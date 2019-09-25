Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Somut ve iddialı hedefler koyduk' - ÇANKIRI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Somut ve iddialı hedefler koyduk' - ÇANKIRI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Somut ve iddialı hedefler koyduk" - ÇANKIRI - Çerkeş OSB toplu açılış töreni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıÇANKIRI (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katıldı.
(1)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."

Strateji Açılış Töreni Politika Teknoloji 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı