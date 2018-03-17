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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklamalar

Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklamalar

Beyaz Tv ' de ekrana gelen Dinamit programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dinamit Türkiye Beyaz Tv Milletvekili 


Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ali Gür ' ün FETÖ ' cüleri işbaşına getirdiğini de iddia eden Tayyar “15 Temmuz ' dan hemen sonra gelir gelmez başhekim atadı. Atadığı başhekim polisi rutin kontrolünde Gülen ' in kitaplarıyla yakalanmış. Başsavcıya baskı yapıp takipsizlik yapıyorlar.” Dedi.

Tayyar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir çok ilde çok ciddi bir FETÖ borsası kurulduğunu iddia ederken bu borsada milyonların döndüğünü söyledi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı;

İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye ' nin bir çok yerinde var. Bunları gördüğümüz zaman da konuşuyoruz. Benim her konuşmam bir suç duyurusudur. Sadece televizyonda konuşmuyorum ayrıca suç duyurusunda da bulunuyorum..

HSYK ' nın bu suç duyurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmadığını da söyleyen Tayyar “Demek ki bir yerde bir problem var. Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatılmış. Kendisi de grup toplantılarında açıklama yaptı. ' Benim ismimi kullananlar var ' diye. Maalesef doğru. Böyle bir atmosfer var ise bunun sebebi de biziz. Benim bir ilçe başkanım var. ' Benim kimseye minnet borcum yok beni Reis getirdi diyor ' İlçe başkanı, il başkanı böyle konuşuyor. Çünkü verilen konularda siyasetçi yok. Milletvekili olmadan bir ile müdür atarsan o il müdür milletvekillerini ciddiye alır mı?

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanımıza iletemiyorum. Ben çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanımıza. Oysa ben o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler. Onlar hala ordalar. Ben bile bir görüntüyü izlettiremiyorsam, şaşkına uğruyorsam onlar da hala orada kalıyorsa bir yerde bir problem var.

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