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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şahin ve Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Şahin ve Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Şahin ve Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in fotoğrafları seçmesi ve oy kullanması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın fotoğrafları seçmesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Fatih Şahin, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Yazıcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Yazıcı, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkcı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Yazıcı, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Muhabir Yurt Dışı İlham Cinayet Gori 

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