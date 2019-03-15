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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum' İzle

Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum' İzle

Koca'nın açıklaması

İslamofobi Saldırı 

-detaylar

( KONYA ) Sağlık Bakanı Koca: "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum"-"Bu toprakların birliğine kasteden ve aidiyet içinde olmayan düşünce yapılarını da lanetliyorum" KONYA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
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