Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum' İzle

( KONYA ) Sağlık Bakanı Koca: "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum"-"Bu toprakların birliğine kasteden ve aidiyet içinde olmayan düşünce yapılarını da lanetliyorum" KONYA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
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