Sağlık Bakanı Koca: ''Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hekim hasta iletişimi önceliğimizdir'' - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu - Sağlık çalışanları ile iftar - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.(2)
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