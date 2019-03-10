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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız' - ADANA

Sağlık Bakanı Koca: 'Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız' - ADANA

Sağlık Bakanı Koca: "Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız" - ADANA - AK Parti'nin Adana mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

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