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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek'

Fahrettin Koca'nın açıklamaları

( ANKARA - 1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"- "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. İtalya büyük bir sorun yaşıyor, Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorun yaşayacak"- "Şu an bile tahlil yapılırken çıkabilir. Alıştırmak için söylemediğimden emin olun."

İtalya Kabil 

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