Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek'
Fahrettin Koca'nın açıklamaları
( ANKARA - 1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"- "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. İtalya büyük bir sorun yaşıyor, Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorun yaşayacak"- "Şu an bile tahlil yapılırken çıkabilir. Alıştırmak için söylemediğimden emin olun."
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