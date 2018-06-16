Sağlık Bakanı Demircan: 'Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük' - SAMSUN
Sağlık Bakanı Demircan: "Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük" - SAMSUN - Canik'te düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın güreş alanına gelmesi - Bakan Ahmet Demircan'ın vatandaşları selamlaması - Güreşçilerden detay görüntüler - Bakan Demircan'ın konuşması - Plaket taktimi"Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük" - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Terörle mücadele kolay bir iş değil, en son Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük. Bizim parasını verip almak istediğimiz silahları Türkiye'ye vermediler, teröristlere kamyonlar, tırlar dolusu silah desteği verdiler ama Türkiye 16 yıl içinde elde etmiş olduğu gelişme sayesinde kendi silahlarını yapmaya başladı, tankımızı, cephanemizi, insansız hava aracımızı yapmaya başlayınca işin rengi değişti" - "Artık teröristler düşünsün, onlara artık yurt içinde yaşamak yok. Yurt dışında da gittikleri her yerde de peşlerinde olacağız. Bugün Kandil, yarın Sincar, nereye giderseler gitsinler, peşlerini bırakmayacağız"SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Terörle mücadele kolay bir iş değil, en son Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük. Bizim parasını verip almak istediğimiz silahları Türkiye'ye vermediler, teröristlere kamyonlar, tırlar dolusu silah desteği verdiler ama Türkiye 16 yıl içinde elde etmiş olduğu gelişme sayesinde kendi silahlarını yapmaya başladı, tankımızı, cephanemizi, insansız hava aracımızı yapmaya başlayınca işin rengi değişti." dedi. Bakan Demircan, Samsun 'un Canik ilçesindeki Tuzaklı Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri izledi. Genç pehlivanlarla sohbet eden Demircan, dereceye giren pehlivanların madalyalarını dağıttı. Burada halka hitap eden Demircan, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğuna işaret etti.Tüm seçimlerin önemli olduğunu ancak ilk kez Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş nedeniyle yapılan seçimlerin diğerlerine nazaran daha önemli olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, "Parlamenter sistemle ülkenin sorunlarını çözmek için zorlanıyoruz, bunu aşmak için demokrasinin diğer bir yöntemi olan cumhurbaşkanlığı sistemini hayata geçirdik. Bu konudaki kararı milletimiz 16 Nisan 2017 referandumunda verdi. Şimdi ise bu sisteminin ilk uygulamasını yapacağız." ifadesini kullandı.Bakan Demircan, güçlü cumhurbaşkanının, güçlü meclisle destekleneceğini ve güçlü Türkiye'nin inşa edileceğini kaydetti. - "Maskeleri düştü"Türkiye'nin güçlenmesi durumunda kimsenin terörle meşgul edemeyeceğine işaret eden Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:"30 yıl bu ülkeyi içeriden terör belası ile bölmek istediler. Binlerce şehit verdik, milyarlarca dolar kaybımız oldu. Terörle mücadele kolay bir iş değil, en son Suriye'de herkesin maskesi düştü, dostu düşmanı gördük. Bizim parasını verip almak istediğimiz silahları Türkiye'ye vermediler, teröristlere kamyonlar, tırlar dolusu silah desteği verdiler ama Türkiye 16 yıl içinde elde etmiş olduğu gelişme sayesinde kendi silahlarını yapmaya başladı, tankımızı, cephanemizi, insansız hava aracımızı yapmaya başlayınca işin rengi değişti."Terörün ülke içinde başının ezildiğini dile getiren Bakan Demircan, "İçeride başlarını ezdik, bu sefer dışarıdan Türkiye'yi kuşatmaya kalkıştılar. Ona da izin vermedik, Fırat Kalkanı ile önlerini kestik, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de tereyağdan kıl çeker gibi birer birer ayıkladık. İşte şimdi Kandil'deyiz. Türkiye'nin güçlü olması terörle mücadelede de güçlü olmak demektir. Ülkenin başına bela olan bu teröristleri hakkından gelecek olan güçlü Türkiye'yi inşallah 24 Haziran günü inşa edeceksiniz." diye konuştu. - "Teröristlerin peşini bırakmayacağız"Seçimde halkın önüne iki pusula geleceğini anlatan Bakan Demircan, şunları kaydetti:"Yapacağınız iş basit, önümüze iki pusula gelecek, pusulanın birinde cumhurbaşkanı adayları ve resimleri var. Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yere mührü basacağız. Elbette Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Ona güçlü bir ekip lazım, ikinci pusulada AK Parti'nin ambleminin altına mührü basacağız. Bu kadar net. Güçlü başkan, güçlü meclis, güçlü Türkiye. Artık teröristler düşünsün, onlara artık yurt içinde yaşamak yok. Yurt dışında da gittikleri her yerde de peşlerinde olacağız. Bugün Kandil, yarın Sincar, nereye giderseler gitsinler, peşlerini bırakmayacağız. Bu ancak güçlü Türkiye sayesinde olacak."