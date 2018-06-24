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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Demircan oyunu kullandı Haberi

Sağlık Bakanı Demircan oyunu kullandı Haberi

Bakan'ın gelişi

Opel A Haber Haberciler 

-Bakan'ın oyunu kullanması
-açıklama
-detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, memleketi Samsun’da sandık başına giderek oyunu kullandı. İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulunda kurulan 2343 Nolu sandıkta Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra habercilerin karşısına geçen Bakan Demircan yaptığı açıklamada, "Güzel bir gün. Milletimiz sandık başında. Katılım ve ilgi çok yüksek. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği her karar başımızın üstünedir. Demokrasiyi işletme konusunda Türkiye bütün milletlere ve ülkelere örnek olacak konumdadır. Böylece önümüzdeki günlerde bugün milletimizin vermiş olduğu kararı hep birlikte yaşayacağız. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Burası benim çocukluğumun geçtiği mahalle olduğu için burada oy kullanmak istedim. Hayırlısı olsun” dedi.

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