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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Demircan: 'Kanser hastalarımızın tedavisi özelde de kamuda da ücretsiz olacak' - TBMM

Sağlık Bakanı Demircan: 'Kanser hastalarımızın tedavisi özelde de kamuda da ücretsiz olacak' - TBMM

Sağlık Bakanı Demircan: "Kanser hastalarımızın tedavisi özelde de kamuda da ücretsiz olacak" - TBMM - Milletvekillerinin kayıt işlemlerinden detaylarr - CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin kayıt yaptırması - İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un kayıt yaptırması - MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın kayıt yaptırması - AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın kayıt yaptırması - AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın konuşmasıMilletvekilleri kayıt yaptırıyor - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Kanser hastalarımızın tedavisi özelde de kamuda da ücretsiz olacak" TBMM (AA) - Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavisinin, kamuda olduğu gibi özel hastanelerde de ücretsiz olacağını bildirdi.Demircan, TBMM 'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yeni yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde kanser hastalarına yönelik düzenlemenin sorulması üzerine Demircan, SGK ile sözleşme yapan bütün özel hastanelerin kapsam içinde olduğunu belirtti.
Demircan, "Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi tedaviyle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Özel hastanelerde de yapmayacaklar. Zaten kamuda ödeme yapmıyorlar. Bugüne kadar ilaçlar ücretsizdi, ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi özel de kamuda da ücretsiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Alaattin Çakıcı'nın sağlık raporuyla ilgili tartışma var. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığından raporun gerçek olup olmadığını sordu. Açığa alınanlar var." ifadesi üzerine Demircan, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, çalışmalar bittikten sonra paylaşacaklarını, gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.

Hastane Bild Sağlık Raporu Özel Hastaneler 

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