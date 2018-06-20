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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Demircan: 'Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerindeyiz'

Sağlık Bakanı Demircan: 'Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerindeyiz'

Demircan'ın açıklamaları

Efes 

-detaylar

( SAMSUN ) Sağlık Bakanı Demircan: "Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerindeyiz" SAMSUN

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstihdam Seferberliği Toplantısı'nda konuştu.

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