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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Demircan: 'Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerindeyiz'
Demircan'ın açıklamaları
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( SAMSUN ) Sağlık Bakanı Demircan: "Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerindeyiz" SAMSUN
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstihdam Seferberliği Toplantısı'nda konuştu.