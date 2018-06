Sağlık Bakanı Demircan: 'Buruk bir bayram yaşıyoruz'

-Bakan Demircan'ın konuşması

( SAMSUN ) Sağlık Bakanı Demircan: "Bugün bayramımızı buruk geçiriyoruz"- Bakan Demircan, AK Parti Samsun Teşkilatı ile bayramlaştı SAMSUN



- AK Parti Samsun İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da ve İslam coğrafyasındaki karışıklıklar sebebiyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti.

AK Parti Samsun İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde(SKM) gerçekleştirilen bayramlaşma programında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve 27. dönem AK Parti milletvekili adayları; teşkilat üyelerinin bayramını kutlayarak Şanlıurfa'da yapılan saldırıyı kınadılar. Teşkilat mensuplarına teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, "Gecesini gündüzüne katarak bugün dahi evlerinde çocuklarıyla eşleriyle aileleriyle bayramlaşmadan bu programa katılan değerli teşkilat mensubu kardeşlerime, ağabeylerime çok teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah ikinci bayramımızı 24 Haziran akşamında birlikte kutlayacağız" dedi.

Şanlıurfa'da yaşanan olaylara değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün bayramımızı buruk geçiriyoruz. çünkü dün acı bir haber aldık. Bizim bayramımıza gölge düşürmek istiyorlar ama bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Terörün her türlüsüne ve terörden beslenen her unsurlarıyla olan mücadelemize devam edeceğiz. Zaten AK Parti olarak can başla sahada çalışmamızın, memleketimizin dört köşesinde alın teri dökmemizin, vatandaşlarımızla göz göze iletişim kurmamızın, 24 Haziran seçimlerin önemini anlatmamızın bu yaşananlara dur demek için çok büyük bir anlamı var. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmak ve uzantılarıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek. O yüzden biz inanıyoruz ki 16 Nisanda vermiş olduğumuz kararı tescilleyecek olan 24 haziran seçimleri ile birlikte Türkiye'nin hem kendi sınırları içerisinde hem sınır ötesindeki mücadelesi daha da güçlenerek devam edecek. Biz koskocaman bir AK Parti ailesiyiz. Bu bayramlaşmının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sahada daha yapacak çok işimiz var. Vakit Çalışma Vakti, Vakit Samsun Vakti, Vakit Türkiye Vakti" diye konuştu.

"İslam coğrafyasında zulüm devam ediyor" Teşkilatın bayramını kutlayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu bayram buruk bir bayram. Yüreğimizde eziklik var. İki neden var. Birincisi Suruç'ta yaşanan hadise. 10 gün kala Suruç'ta yaşanan hadise bizi yürekten üzdü. Bir diğer ezikliğimiz ise son dönemlerde bayramlarımız büyük bir teessürle ve eziklik içerisinde kutlamak zorunda kalıyoruz. İslam coğrafyasında zulüm devam ediyor. Kan ve göz yaşı dinmiyor. Bayram inşallah o gün bayram olacak ki Kudüs'te Bağdat'ta bayram yaptığında olacak. Şam, Halep oralar da bayram yaptığında hep birlikte işte bayram o zaman bayram olacak. İşte bunun olabilmesi için Türkiye'nin güçlü Türkiye olarak daha da güçlenmesi ve gelişmesi gerekiyor. Türkiye'nin güçlenmesi için Ramazan Bayramı'nın peşinde bir demokrasi bayramı yaşayacağız 24 Haziranda. İnşallah milletimizin güçlü iradesiyle oluşturacağı güçlü başkan güçlü meclis güçlü Türkiye bayramını şimdiden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşma programına; AK Parti Samsun Milletvekilleri; Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, 27. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Adayları; Yusuf Ziya Yılmaz, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe, Muhammet Yasir Okudan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il teşkilatı katıldı.