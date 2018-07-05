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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: “ SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: “ SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak”

Demircan soru cevap

Alışkanlık Rekor Hastane Seçim Kampanyası Miller 

-Kurtulmuş konuşma
-Arslan konuşma

( ANKARA ) Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: “(Kanser hastaları) SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” ANKARA

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavilerine ilişkin soruya, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.
Milletvekili kayıtları devam ediyor. Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma Bakanları kayıtlarını yaptırdılar. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere baklava dağıttı.
Kurtulmuş seçimlere yönelik olarak, Türkiye’nin genelinde olgun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirterek, katılımın yüksek olduğunu ifade etti.
Kurtulmuş yeni sistemle birlikte devletin yeniden yapılanacağım belirterek, “Devletin yeniden yapılanmasının dışında siyasette teamülleri ve alışkanlıkları da yeniden yapılanacağı bir döneme girecek. Güçlü bir yasama Meclisi ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
Turizm gelirlerine ilişkin soruya Kurtulmuş, “Bu yıl başında hedefimiz 38 milyondu. İnşallah 2018 yılı boyunca 40 milyona yakın turistin Türkiye’ye gelip ziyaret etmesini temenni ediyorum. İlk beş ay şimdiye kadar bütün zamanların rekorudur. 11,5 milyon yabancı misafirimiz Türkiye’yi ziyaret etmiştir” diye konuştu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Meclisin yasama ardına aktif olacağını belirtmek, “Cumhur itttifakının güçlü bir şekilde çıkmış olması Meclis’te millerimizi temsil edecek olmadı da önemli” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser hastalarına ilişkin soruya, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.
Bakan Demircan, Alaaddin Çakıcı ile ilgili soru üzerine, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. (AUÖ -BC -
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