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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 'Bugün saat 14.34'de Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu dört kişi vefat etmiştir. Olay yerinde iki adet 112 ambulansı görevlendirilmiş, onunla ilgili müdahalel

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 'Bugün saat 14.34'de Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu dört kişi vefat etmiştir. Olay yerinde iki adet 112 ambulansı görevlendirilmiş, onunla ilgili müdahalel

Fakıbaba açıklama

( ANKARA ) Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Bugün saat 14.34'de Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu dört kişi vefat etmiştir. Olay yerinde iki adet 112 ambulansı görevlendirilmiş, onunla ilgili müdahaleler yapılmış, bir adet yarsalı var. Şu an Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında. Burada isimleri zikredilmiş"- "Saldırıda vefat eden Yasir Armağan araştırma görevlisi, Serdar Çağlar araştırma görevlisi, Fatih Özmutlu Fakülte Sekreteri, Mikail Yalçın Dekan Yardımcısı" ANKARA

Fakülte Silahlı Saldırı Saldırı 


- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bugün saat 14.34'de Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu dört kişi vefat etmiştir. Olay yerinde iki adet 112 ambulansı görevlendirilmiş, onunla ilgili müdahaleler yapılmış, bir adet yaralı var. Şu an Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında." dedi.
Bakan Demircan, Eskişehir'de meydana gelen olayla ilgili bilgi verdi. Demircan, şöyle konuştu: "Bugün saat 14.34'de Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu dört kişi vefat etmiştir. Olay yerinde iki adet 112 ambulansı görevlendirilmiş, onunla ilgili müdahaleler yapılmış, bir adet yarsalı var. Şu an Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında. Burada isimleri zikredilmiş. Hastaneye gelen hastalarımızın, saldırıda vefat eden Yasir Armağan araştırma görevlisi, Serdar Çağlak araştırma görevlisi, Fatih Özmutlu Fakülte Sekreteri, Mikail Yalçın Dekan Yardımcısı . Hastaneye getirildiklerinde malesef hayatlarını kaybetmişler. Ayını fakültede görev yapan araştırma görevlisi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."
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