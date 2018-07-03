

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yarın akşama kadar itiraz süreci var" dedi.

Güven, siyasi partilerden itiraz geldiğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin 4 Temmuz (yarın) akşama kadar devam ettiğini belirtti.

Güven, siyasi partilerden itiraz olup olmadığına ilişkin soruyu ise olduğu yönünde başıyla tasdikledi.

