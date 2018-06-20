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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Saadet Partisinden AK Parti’ye katılım

Saadet Partisinden AK Parti’ye katılım

Seçim Koordinasyon merkezi genel görüntü

İstifa Misyon 

-AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri konuşma
-Saadet Partisi'nden AK Partiye geçen Sultan Erbek konuşma
-Kadın kollarının rozet takması
-Seçim Koordinasyon merkezi genel görüntü

( MARDİN )- Saadet partisi İttifakına tepki, AK Partiye katıldılar MARDİN

- Saadet Partisi Mardin Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Erbek ve yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisinin Millet İttifakına tepki olarak Ak Parti’ye katıldı.
Seçime dört gün kala tepkilerini partiden istifa ederek dile getiren Saadet Partisi Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Erbek yapılan ittifaktan rahatsızlığını dile getirerek “Aynı safta olmak istemedim” dedi.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde bu akşam 22.30’da düzenlenen programda, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, Saadet Partisi'nden, AK Partiye geçen Erbek ve üyeler Bahar Adin, Meryem Ünlü ve Tuba Atlı'ya rozet rozetlerini taktı. AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Süleyman Bölünmez 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez ve çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleşen katılım programında AK Parti il Başkanı Nihat Eri İnsan bazen yanlış yerde durduğunu birden fark eder diyerek ; “ Yanlış trene ve istikamete gittiğini fark eder ve ilk durakta inmeye çalışır. Bu kardeşlerimiz de Saadet Partisi'nin geçmişteki misyonunu bilerek ve o misyonun devam ettiğini zannederek aralarına katıldılar. Ama Saadet Partisi'nin bu seçimdeki tercihinden dolayı, yanlış yerde duruşundan dolayı bu kardeşlerimiz orada kalmayı içlerine sindiremediler. İlk fırsatta ayrılarak aramıza katıldılar” dedi.
Saadet Partisinden istifa eden Sultan Erbek ise Saadet Partisi'nin ittifakından rahatsızlık duyduğunu belirterek; “Yapılan ittifaktan dolayı son derece rahatsız oldum. Aynı safta bulunmak istemedim. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin”diye konuştu.
Konuşmaların ardından rozetlerini takan Erbek ve ekibi AK Parti Kadın kolları ile parti çalışmalarını katıldı.

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