“Rusya Orta Doğu’daki eski konumunu yeniden inşa etmek istiyor” - ADDİS ABABA Haberi
- Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi ile röportajADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi, Rusya’nın Orta Doğu’da Sovyetler Birliği döneminde sahip olduğu konumunu geri kazanmaya çalıştığını söyledi.
Ülkesinin en önemli muhalif isimlerinden Mehdi, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa ’da Sudan ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Sudan Devlet Başkanı Ömer el - Beşir’in Şam ziyaretine ilişkin, “Bu ziyaret aslında el - Beşir’in bir eksenden diğerine atlamasının bir örneği.” diyen Mehdi, ziyaretin Rusya öncülüğünde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.Mehdi, “Bölgedeki Rus çıkarlarına yönelik bir ziyaret olduğu ortada. Rusya şu anda Orta Doğu’daki eski konumunu yeniden inşa etmek istiyor. Sovyetler Birliği dönemindeki gibi.” ifadelerini kullandı. - “Türkiye ile gelişen ilişkiler memnuniyet verici”“Türkiye ile gelişen ilişkileri büyük bir memnuniyetle karşılıyorum.” diyen Mehdi, tüm Arap dünyasının Türkiye’nin ve İran’ın kendi arasında bir güvenlik anlaşması imzalaması ve iş birliğine gitmesinin bir zaruret olduğunu düşündüğünü dile getirdi.Aksi takdirde Orta Doğu bölgesinin yabancı güçlerin müdahalesine açık olmaya devam edeceğini ve bölgesel bir otonominin sağlanamayacağını belirten Mehdi, “Arap Birliği, ortak bir politikaya sahip olmalı, çatışmak yerine iş birliği yapmalı.“ diye konuştu. - “Afrika Boynuzu’ndaki değişim beni mutlu ediyor"Afrika Boynuzu ülkeleri arasında esen bahar rüzgarlarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Mehdi, Etiyopya hükümetinin bu gelişmelerde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.Mehdi, “Abiy Ahmed hükümeti içeride reformları, dışarıda uzlaşıyı çok başarılı şekilde tamamladı.“ dedi. Sudan’ın ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu ve kapsamlı şekilde barış ve demokratikleşme sağlayacak reformların yapılması gerektiğini ifade eden Mehdi, hem ekonomik hem de siyasi sorunların yaşanan iç çatışmalardan kaynaklandığını söyledi.