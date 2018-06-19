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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Rusya Milli Günü Ankara'da kutlandı - ANKARA

Rusya Milli Günü Ankara'da kutlandı - ANKARA

- Rusya Milli Günü - Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "milli gün" resepsiyonundan detaylar - Rusya milli marşının okunması - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov - Maliye Bakanı Ağbal'dan, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir - Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay - 2018 FIFA Dünya Kupasının resmi maskotu Kurt Zabivaka tasarımlı pastadan detaylarRusya Milli Günü Ankara 'da kutlandı - Büyükelçilikte düzenlenen davete Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir katıldıANKARA (AA) - Rusya Milli Günü, Ankara 'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte verilen davete, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay ile Ankara 'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
Resepsiyon, Türkiye ve Rusya'nın milli marşlarının okunmasının ardından başladı.
Büyükelçi Yerhov'un 2018 FIFA Dünya Kupasının resmi maskotu Kurt Zabivaka tasarımlı pastayı konukları Bakan Ağbal, Demir ve Altay ile birlikte kesmesinin ardından davet sona erdi.

Dera Misyon Diplomat 

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