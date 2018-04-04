Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı

--Putin'i uğurlayan heyetten görüntü

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( ANKARA ) ANKARA



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi ziyaret için geldiği Ankara'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Putin'i taşıyan uçak, saat 17.08'de Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Putin'i Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Bakanlık yetkilileriyle Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri uğurladı. (PLN-

