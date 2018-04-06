Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Rusya'dan ''İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz'' uyarısı - NEW YORK

Rusya'dan ''İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz'' uyarısı - NEW YORK

- BM Güvenlik Konseyi toplantısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın konuşması - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'ın konuşmasıRusya'dan ''İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz'' uyarısı - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - ''(Ajan krizi) Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz'' - ''Londra diğer ülkelerle ilişkilerimizi zehirlemeye başladı'' - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce: - ''Kimyasal silah kullanımı soruşturmalarını engelleyen bir ülkeden ders alacak değilim''BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İngiltere ile yaşanan ajan krizinde Londra'nın Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ''zehirlediğini'' belirterek, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' dedi.
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere toplandı.Rusya ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti.Rus Büyükelçi Nebenzia, eski çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'yı Rusya'nın zehirlediği suçlamalarını reddederek, ''Londra diğer ülkelerle ilişkilerimizi zehirlemeye başladı.
'' dedi.
İngiltere'yi Rusya'ya karşı propaganda savaşı yürütmekle suçlayan Nebenzia, ''Daha iyi bir sahte hikaye ortaya atamaz mıydınız?'' dedi.
Nebenzia, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' uyarısında bulundu.İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'yı devlet destekli suikastlar düzenlemekle suçladı.İngiltere'nin gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını belirten Pierce, ''Kimyasal silah kullanımı soruşturmalarını engelleyen bir ülkeden ders alacak değilim.'' dedi.
Pierce, Rusya'nın sağlık durumu iyiye giden ajan Skripal'in kızı Yulia ile görüşme talebini aldıklarını ve Yulia'nın vereceği cevabı beklediklerini sözlerine ekledi.İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

İngiltere Toplantı Propaganda Kabiliyet Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
İşte En Güzel Spor Spikerleriİşte En Güzel Spor Spikerleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı