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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Rus gelinler Antalya'da sandık başına gitti

Rus gelinler Antalya'da sandık başına gitti

Okuldan görüntüler

Hava Sıcaklığı Aria Görece Uttu Engelli Vatandaş 

-Oy kullanmaya gelenler
-Yaşlılar ve engellilerden görüntüler
-Rus Maria Özcan'ın oy kullanması
-Maria ile röportaj
-Rus uyruklu Ceren'in oy kullanması
-Ceren ile röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oylarını kullandı. Turizm kenti Antalya’nın merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ve Türk vatandaşlığı bulunan Ruslar, sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için okula gelen Ruslar, daha sonra denizin yolunu tuttu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Bedriye Bileydi İlkokulu ve Ortaokulunda eşiyle oyunu kullanan Maria Özcan, Hayırlı bir seçim olmasını temenni ettiler. 12 yıldır Antalya’da yaşadığını belirterek, “ Bugün biz oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Her şey iyi olması için biz her şeyi yaparız. Türkiye için hayırlı olsun”dedi.
Rus uyruklu Ceren Aktaş ise, 15 yıldır Antalya’da yaşadığını ifade ederek,“ Türkiye için toplumumuz için tüm vatandaşlar için hayırlısı olsun. Akşam hep birlikte sonucu göreceğiz” ifadelerine yer verdi. Kent genelinde 40 bin Rus vatandaşının oy kullanması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı kentte, yaşlı ve engelli vatandaşlar dahil yoğun katılımlı bir seçim olduğu gözlemlendi.
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