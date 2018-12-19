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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus Büyükelçi Karlov ölümünün 2. yılında anıldı

- Rus Büyükelçi Karlov ölümünün 2. yılında anıldı

- Anma töreni

Misyon Diplomat Irak 

-- Çelenk ve karanfil bırakma

( ANKARA ) ANKARA

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün ikinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün ikinci yıl dönümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Karlov için düzenlenen törene Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi Adnan Sezgin ve Ali Şahin ve Ankara'daki diplomatik misyonlar katıldı.
Törende ilk olarak Büyükelçi Yerhov tarafından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına karanfiller bırakıldı. Ardından Bakan Yardımcısı Kıran Dışişleri Bakanlığı adına çelenk bıraktı. (JA-BC -
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