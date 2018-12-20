Ruhani: 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz' - ANKARA Haberi
Ruhani: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz"