Rifat Hisarcıklıoğlu: 'Hükümetimizin kararlı adımlarıyla 100 reformu birden hayata geçiriyoruz'

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünya ülkeleri 'bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız?' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tanıtım toplantısında konuştu.

Yatırım olmadan zenginlik, istihdam, iş ve aşın olmayacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, herkesin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini ve daha zengin olmasını istediğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform çalışmaları için tüm bakanların büyük gayret sarf ettiğini belirterek, "Biz Türk özel sektörü olarak hepinizle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin, KOBİ’lerimizin ayağına pranga olan bir çok konuyu bu reformlarla çözüme kavuşturuyorsunuz. Dünya ülkeleri 'bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız?' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık. Devletimiz tüm Bakanlıkları ve kurumları ile elini taşın altına koydu. Biz, Türk özel sektörü olarak hep birlikte çalıştık" diye konuştu.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir " Hisarcıklıoğlu, 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk özel sektörünün şahlanışına şahit olduklarının altını çizerek, Başbakan Binali Yıldırım'ın hem bakanlığı hem de başbakanlığı döneminde özel sektörün çalışmalarına destek olduğunu, yol gösterdiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın desteği ve gerçekleştirilen reformlar ile iş dünyası olarak Türkiye'ye ve kendilerine artık daha fazla güvendiklerini, cesaretle atım attıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Şunu çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir. Bugün aslında, hükümetimizin bu adımıyla dünyaya da çok önemli bir mesaj veriyoruz. Bütün dünya yatırımcılarına sesleniyoruz; Türkiye’de bürokrasi azaldı, iş yapma kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım platformu oluştu, gelin, yatırımlarınızı Türkiye’de hayata geçirin diyoruz" şeklinde konuştu.

Son dönemde Başbakan Yıldırım ile çalışmanın Türk iş dünyası olarak kendileri için çok önemli bir şans olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Başbakanımız sağ olsun geliştirdiği özel sektör dostu pratik çözümler ile hep bizim arkamızda durdu. Kendisine de şükranlarımı sunuyorum. Ama açıkçası son dönemde bakanlarımızın her birinin olağanüstü gayreti bizlere biraz daha güven veriyor. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ sağ olsun kendisini bu reform paketine adadı. Ekonomi Bakanlığımızın ve Müsteşarının sekretaryasında çok önemli bir reform hayata geçti. Ama sadece YOİKK'te değil, ekonomimize ilişkin birçok alanda çok önemli adımlar atılıyor. Ben bu kapsamda sadece YOİKK platformunda değil, KDV reformu, Taşınır Rehni reformu, ARGE ve Patent Reformu gibi birçok alanda ardı ardına reformları hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza ve hükümetimize Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun. Bundan sonra da YOİKK'te olduğu gibi, istihdam seferberliğinde olduğu gibi, Nefes Kredisi'nde olduğu gibi, Türkiye'nin otomobilinde olduğu gibi devletimizin bize verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz."