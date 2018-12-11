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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Reform Eylem Grubu 5. Toplantısı gerçekleştiriliyor İzle

Reform Eylem Grubu 5. Toplantısı gerçekleştiriliyor İzle

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Müzakere 

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( ANKARA ) ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu 5. Toplantısı’na, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

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