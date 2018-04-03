Putin: 'Putin: 'S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik' - ANKARA
Putin: "Putin: "S - 400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik" - ANKARA - Basın toplantısına katılanlardan detaylar - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (3)Rusya Devlet Başkanı Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S - 400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik."Rusya Devlet Başkanı Putin: "TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız."