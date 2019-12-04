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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Plan ve Bütçe Komisyonu termik santrallerle ilgili maddeyi görüşmek üzere toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu termik santrallerle ilgili maddeyi görüşmek üzere toplandı

Komisyondan detay

Misyon Toplantı Amed Termik Santral 

-konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alınıyor.
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