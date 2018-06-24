-Oy kullanması

-Açıklama

-Seçmenle girdiği polemik

-Detaylar



( İSTANBUL ) Perinçek’ten CHP’li seçmene ittifak cevabı: "Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" İSTANBUL



- Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Okul çıkışında CHP’li bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız’ sorusu üzerine Perinçek, "Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" dedi.

Beşiktaş, Şair Nedim Ortaokulu’nda oyunu kullanan Doğu Perinçek’e eşi Şule Perinçek eşlik etti. Oy kullan Doğu Perinçek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin tekrar Atatürk rotasına gireceğini belirten Perinçek, "Yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye’nin önünde birkaç yıl içerisinde çok büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar dönecek. Bu güvenle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. "Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" Cumhuriyet Halk Partili bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız’ sorusu üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz. Şuanda berabersiniz. Bütün dünya görüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız PKK’lıyı. Eğer bana imza verdiysen adaylığım için, o imzayı sana iade ediyorum. Sen o imzayla beni yönetemezsin’’ şeklinde konuştu.

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