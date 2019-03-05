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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Pekcan: 'Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır' - HATAY Haberi

Pekcan: 'Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır' - HATAY Haberi

Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır" - HATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması"Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." - "Tek bir amacımız var ülkemizi daha müreffeh, daha üst gelir seviyesindeki ülkeler ligine yükseltmek"HATAY (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." dedi.
Pekcan, AK Parti Reyhanlı Seçim Bürosu önünde yaptığı konuşmada, 2013'teki terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 53 Reyhanlılı için başsağlığı diledi.Bu topraklara yabancı olmadığını belirten Pekcan, Hatay 'ın uğrak noktalarından biri olduğunu söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'a Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın yapımında göstermiş olduğu katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Pekcan, şöyle devam etti:"Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz hep beraber kalkınmış, müreffeh, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik, hep beraber gece gündüz çalışıyoruz, işçimiz, köylümüz, çiftçimiz, sanayicimiz, ihracatçımız, esnafımız, öğrencimiz... Ve tek bir amacımız var ülkemizi daha müreffeh, daha üst gelir seviyesindeki ülkeler ligine yükseltmek."Pekcan, dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiği bir süreçte kendilerinin de belediyelerle el ele verip hizmet yarışını hep beraber sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

Yarış Terör Saldırısı Başsağlığı Teknoloji Saldırı 

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