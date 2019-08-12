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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Partilerden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti İzle

Partilerden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti İzle

Karşılama

Bayramlaşma 

-Türk Bayraklı Plaket takdimi
-Karşılıklı konuşmalar

( ANKARA ) ANKARA

- Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Anavatan Partisi ve Saadet Partisi heyetleri MHP’ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı. Milliyetçi Hareket Partisine dördüncü olarak, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Gürkan’dan oluşan Anavatan Partisi heyeti ziyaretti bulundu. Beşinci olarak ise, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın, Hüseyin Hacı Abdullahoğlu ve GİK üyesi Selçuk Aydın’dan oluşan Saadet Partili heyet MHP’ye ziyarette bulundu
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