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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Palet fabrikası alev alev yanıyor

Palet fabrikası alev alev yanıyor

Bölgeden detay

Fabrika 

-Alevli yangın görüntüleri

( İZMİR -3) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangın, Bornova ilçesi Pınarbaşı’ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.
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