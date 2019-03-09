Pakdemirli: ''Seçimin hemen ardından seçilmiş iktidarı yıpratmak için bir kampanya başlattılar'' - ANKARA
- Karagedik Mahallesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşma - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin fidan dağıtmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı'ndaki ziyaretleri kapsamında Karagedik Mahallesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
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