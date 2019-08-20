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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Pakdemirli: ''Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var'' - İZMİR

Pakdemirli: ''Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var'' - İZMİR

- Tekketepe yangın gözetleme istasyonu - İzmir 'deki orman yangınları - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.(2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir , Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum."

Rekor Orman Yangınları Lyon Demirli 

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