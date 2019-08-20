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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Pakdemirli: ''Devlet ormanları imara konu edilemez' - İZMİR

Pakdemirli: ''Devlet ormanları imara konu edilemez' - İZMİR

Pakdemirli: ''Devlet ormanları imara konu edilemez" - İZMİR - Tekketepe yangın gözetleme istasyonu - İzmir 'deki orman yangınları - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.(3)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez."

Orman Yangınları Demirli 

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