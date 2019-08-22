Pakdemirli: 'Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi biliyoruz' - ANKARA
Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi biliyoruz" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi - Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması - Katılımcılardan detay görüntüler - Bakan Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'nda konuştu.
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