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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi biliyoruz' - ANKARA

Pakdemirli: 'Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi biliyoruz' - ANKARA

Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi biliyoruz" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi - Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması - Katılımcılardan detay görüntüler - Bakan Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı Demirli 

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