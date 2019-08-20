Pakdemirli: '2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık'' - İZMİR
Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık'' - İZMİR - Tekketepe yangın gözetleme istasyonu - İzmir'deki orman yangınları - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.(1)Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."
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