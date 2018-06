Öztürk Yılmaz, sandık ve seçim güvenliği vurgusu yaptı Haberi

- Ardahan Cumhuriyet Halk Partisi’nde bayramlaşma sonrası Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz sandık ve seçim güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Öztürk Yılmaz yaptığı açıklamada; ‘’Bu gün bayramlaşmamız oldu. CHP inanan gönül veren ve cumhuriyet halk partisinin 24 Hazirandan sonra hükümeti oluşturacağını yürekten inanan kardeşlerimiz ile burada bayramlaştık. İnşallah 24 Hazirandan sonra burada çift davullu bir zafer ilan edeceğiz, bunu belirtmek istiyorum tabi bundan sonra ki süreçte en önemli şey sandık güvenliği ve seçim güvenliği ile ilgilide AGİT ön raporu yayınlandı. Orda çarpıcı bazı tespitler söz konusu hükümetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT’i suçlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye’de seçim ile ilgili sıkıntıların olduğunu herkes biliyor. Her şeyden önce olağan üstü hal uygulaması devam ediyor, ohal de sağlıklı bir seçim yapılamayacağını herkes biliyor. İkincisi medyaya uygulanan abluka ve karartma ve medyanın tekelleşmesi, tehditler gazetecilerin içeri atılması, toplumda yaratılan kutuplaşma bunlar ciddi manada seçim atmosferini zedeleyen unsurlar. Bizim için en önemli konu bu saatten sonra sandık güvenliğidir, sandıklara sahip çıkmamızdır. Her ne pahasına olursa olsun sandıklardaki müşahit sayılarımızın artması ve sandıkların güvenliğinin maksimum derecede temin edilmesidir, zaten halkta büyük bir hareketlenme var, sessiz bir destek var CHP ye sessiz bir destek var AKP ye ise sessiz bir tepki var. Biz sessiz tepkiyi sessiz desteğe dönüştürüp sandığa yansıttığımız anda 24 Haziranda zaten Türkiye genelinde bir zafer elde etmiş olacağız. Şunu belirtelim hükümet seçim atmosferini zedelemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Devletin imkânlarını kullandı, TRT’yi kullandı, diğer kanalları tamamen kontrol etti ve muhalefete doğru düzgün bir alan açmadı ama şunu gördük halk bir değişim istiyor ve beklentisi içerisinde ve bu değişimi sessiz bir şekilde 24 Haziranda gerçekleştirecek. Eğer bu sandıklardan çıkacak iradeye biz sandıkların güvenliğini sağlayarak, onları koruyarak bir şekilde temin edebilirsek zafer halkın olacaktır, demokrasinin olacaktır, milletin olacaktır. Gerçek manada millet İttifak’ı da o zaman şaha kalkacak. Türkiye’de yeniden umutlar yeşerecek yeniden bir bahar yaşanacak yeniden bir değişim ve Türkiye’nin özlemleri, hasretleri yeniden devreye sokulmuş olacak ve Türkiye yeniden canlanmış olacak, kendine gelecek onun için sandık güvenliği ve seçim güvenliği bu hafta içerisinde en çok önem vermemiz gereken konuların başında geliyor.’’ dedi.

(OY-AT)