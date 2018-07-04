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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öztürk Yılmaz: 'Dera'daki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor' - ARDAHAN

Öztürk Yılmaz: 'Dera'daki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor' - ARDAHAN

Öztürk Yılmaz: "Dera'daki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor" - ARDAHAN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın açıklaması"Dera'daki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: - "Suriye'nin Dera bölgesindeki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor" - "Suriye'deki olayların, insani felaketlerin son bulabilmesi için kapsamlı diplomatik bir çözüm gerekiyor"ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Suriye'nin Dera bölgesindeki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor." dedi.
Yılmaz, Göle ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'ya yönelik saldırılarına değindi. Öztürk, "Suriye'nin Dera bölgesindeki olaylar insani bir trajedinin yaşandığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.Daha önce Halep kuşatmasında da benzer olayların yaşandığını anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Suriye'deki olayların, insani felaketlerin son bulabilmesi için kapsamlı diplomatik bir çözüm gerekiyor. Şu an ABD'nin, Rusya'nın, bölgesel aktörlerin öncelikleri birbirinden farklı, Avrupa Birliği (AB) sadece mülteciler açısından konuya yaklaşıyor. Bütün bunları toparlayacak, Suriye'deki çatışan taraftarları bir araya getirecek, yeni bir sürecin başlaması gerekiyor. Suriye'nin demokratik yapısı kapsayıcı, toprak bütünlüğü ile ulusal birliği esas alan, egemenliğini esas alan yeni bir anayasanın ortaya çıkması gerekir."Yılmaz, Suriye'de anayasanın yapılmasının ardından seçimlerin yapılabileceğine işaret ederek, komşu ülkenin böylece normalleşme sürecine gireceğini düşündüğünü söyledi.

Suriye'deki olayların Türkiye'ye yansıdığını ifade eden Yılmaz, "Suriye'de 5 milyon insan mülteci durumunda. Bunların 4 milyonu Türkiye'de. Eğer sorun çözülmezse, bu mültecilerin akışı Türkiye'ye devam edecektir." dedi.

Diplomat Mülteci Anayasa Felaket Saldırı 

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