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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Öztürk Yılmaz CHP'yi eleştirdi, yeni parti hazırlıklarına değindi Haberi

Öztürk Yılmaz CHP'yi eleştirdi, yeni parti hazırlıklarına değindi Haberi

Salondan detay

Basın Toplantısı Toplantı Muhalefet 

-Öztürk Yılmaz'ın konuşması
-Detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) geçen yıl ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti hazırlıklarına ilişkin, "Öncelikle ülkesiyle sorunu olmayacak bu oluşumda olanların. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıyla sorunu olmayacak. Üniter yapımızla bir sorunu olmayacak. Teröre bulaşmamış olacak" dedi.
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kırıkkale’de bir otelde düzenlediği basın toplantısında yeni parti oluşumunun 3 ay önce başladığını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Teröre bulaşmamış bir yapıyla siyaset yapacaklarını kaydeden Yılmaz, “Oluşumumuz 3 ay önce başladı.
Siyasetin tam merkezinde bir oluşumdur. Türkiye’de ülkesini ve halkını kendi canından daha kıymetli görenlerin oluşumudur. O nedenle biz buradayız, o nedenle hepimiz burada. Böyle gidecek bu oluşum. Burada bizim kırmızı çizgilerimiz var. Öncelikle ülkesiyle sorunu olmayacak bu oluşumda olanların. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıyla sorunu olmayacak, Türk bayrağıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla bir sorunu olmayacak. Üniter yapımızla bir sorunu olmayacak. Teröre bulaşmamış olacak. Her ne suretle olursa olsun alt kimlik siyaseti yapmayacaklar” dedi.
CHP için "kurgulu kukla muhalefet” nitelemesi yapan Yılmaz, “Bu muhalefetten Türkiye’ye hiçbir zaman alternatif muhalefet olamaz. İş böyle olunca bizlere görevler düşüyor. Bizim ülkemiz için sorumluluğumuz var. Bütün bilgi birikimimizi, tecrübemizi, ülke sevdamızı toparlayıp sizlerin huzuruna çıkmak ve yeni oluşumun fitilini ateşlemek istiyoruz” diye konuştu.

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