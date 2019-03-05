Öztrak: 'Üretim meselesi çözülmeden mutfaktaki yangını söndürmeniz mümkün değildir' - ANKARA Haberi
Öztrak: "Üretim meselesi çözülmeden mutfaktaki yangını söndürmeniz mümkün değildir" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
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