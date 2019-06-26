Öztrak: 'Ülkenin, milletin savunmasından herhangi bir taviz verilmesini kabul edemeyiz' - ANKARA Haberi
Öztrak: "Ülkenin, milletin savunmasından herhangi bir taviz verilmesini kabul edemeyiz" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. - 4 -
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