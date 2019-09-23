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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öztrak: 'Ülke yönetilmiyor, savruluyor' - ANKARA

Öztrak: 'Ülke yönetilmiyor, savruluyor' - ANKARA

Öztrak: "Ülke yönetilmiyor, savruluyor" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması yapmasıANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (5)

Basın Açıklaması Basın Mensupları 

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