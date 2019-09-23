Öztrak: 'Ülke ekonomisini IMF'den borç alır hale getirmememiz lazım' - ANKARA
Öztrak: "Ülke ekonomisini IMF'den borç alır hale getirmememiz lazım" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın mensuplarının sorularını cevaplamasıANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yapmasının ardından soruları cevapladı. (3)
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