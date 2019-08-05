Öztrak: 'Ulaştırma altyapısına erişim ne kadar ucuz ve kolay olursa ticaret ve sanayi sektörlerimiz de o kadar olumlu etkilenir' - ANKARA Haberi
Öztrak: "Ulaştırma altyapısına erişim ne kadar ucuz ve kolay olursa ticaret ve sanayi sektörlerimiz de o kadar olumlu etkilenir" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
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