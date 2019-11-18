Öztrak: 'Sosyal Güvenlik Kurumu'nu hızla batağa sürüklüyorlar' - ANKARA
Öztrak: "Sosyal Güvenlik Kurumu'nu hızla batağa sürüklüyorlar" - ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
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