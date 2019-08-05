Öztrak: 'Savaşlar hiçbir topluma fayda getirmemiştir bundan sonra da getirmeyecektir' - ANKARA
Öztrak: "Savaşlar hiçbir topluma fayda getirmemiştir bundan sonra da getirmeyecektir" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
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