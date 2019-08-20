Öztrak: '(İzmir'deki orman yangını) Derhal bölgede ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır' - ANKARA
Öztrak: "(İzmir'deki orman yangını) Derhal bölgede ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - 1 -
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