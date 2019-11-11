Öztrak: “İşsizlik sigortası bir iş güvencesi programı haline getirilmelidir”- ANKARA
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması - Öztrak: - “İşsizlik sigortası bir iş güvencesi programı haline getirilmelidir”ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
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